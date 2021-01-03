Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Прокуратура начала проверку из-за гибели ребёнка в Подмосковье 

RT на русском и ещё 2 59 минут назад
Прокуратура начала проверку из-за гибели ребёнка в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Прокуратура проведёт проверку после гибели ребёнка, которого загрызла собака во время его пребывания в гостях у заводчицы в подмосковной Ивантеевке.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил», — заявили в ведомстве.

Также будет дана оценка исполнению органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ход расследования дела поставлен на контроль.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке.
По данным СК, взрослые были в доме, когда мальчик гулял во дворе, где одна из собак его искусала. Ребёнок скончался на месте от полученных травм.
Видео дня. В России стало на 580 миллионеров больше
RT на русском: последние новости
При крушении самолёта в Мичигане погибли три человека При крушении самолёта в Мичигане погибли три человека Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Дагестане Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Дагестане Фельдшер скорой помощи погиб при ДТП в Подмосковье Фельдшер скорой помощи погиб при ДТП в Подмосковье
Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , ИТАР-ТАСС , Ивантеевка , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Стало известно, кто протаранил театр Вахтангова на Арбате
00:53
Стало известно, кто протаранил театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Видео с места падения самолета на жилой дом
00:48
Видео с места падения самолета на жилой дом
Происшествия В мире
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение