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Во Львове вандалы подкопали могилу советского разведчика 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Во Львове пытались раскопать могилу разведчика Кузнецова
Фото: Commons.wikimedia.org
Во Львове на Холме Славы неизвестные злоумышленники сделали подкоп под могилу уральского разведчика, героя СССР Николая Кузнецова. Вандалов подозревают в подготовке подрыва могилы или попытке похитить останки разведчика. Сейчас подкоп засыпали, на месте происшествия работают сотрудники украинских силовых структур.
За мемориальной плитой, в клумбе, была вырыта яма, а чтобы этого никто не заметил ее решили прикрыли доской. В полиции выясняют, с какой целью все это сделано.
К слову, это не первое посягательство на его могилу. Ранее вандалы не раз ее оскверняли. В марте 2019 года с захоронения украли бронзовый барельеф.
Родственники Кузнецова давно добиваются права перезахоронить его останки в Екатеринбурге, но власти Украины препятствуют этому. Там к фигуре разведчика, который в годы Великой Отечественной лично уничтожил 11 генералов фашистской Германии, неоднозначное отношение. Одни считают его героем и народным мстителем, другие — преступником.
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Комментарии 54
Происшествия , В мире , Николай Кузнецов , Германия , Екатеринбург , Львов , Свердловская Область
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