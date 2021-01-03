Во Львове пытались раскопать могилу разведчика Кузнецова

Во Львове на Холме Славы неизвестные злоумышленники сделали подкоп под могилу уральского разведчика, героя СССР Николая Кузнецова . Вандалов подозревают в подготовке подрыва могилы или попытке похитить останки разведчика. Сейчас подкоп засыпали, на месте происшествия работают сотрудники украинских силовых структур.

За мемориальной плитой, в клумбе, была вырыта яма, а чтобы этого никто не заметил ее решили прикрыли доской. В полиции выясняют, с какой целью все это сделано.

К слову, это не первое посягательство на его могилу. Ранее вандалы не раз ее оскверняли. В марте 2019 года с захоронения украли бронзовый барельеф.

Родственники Кузнецова давно добиваются права перезахоронить его останки в Екатеринбурге, но власти Украины препятствуют этому. Там к фигуре разведчика, который в годы Великой Отечественной лично уничтожил 11 генералов фашистской Германии, неоднозначное отношение. Одни считают его героем и народным мстителем, другие — преступником.