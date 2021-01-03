Рейс «Аэрофлота» из Сургута в Москву задержали из-за неисправности 

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"Третьего января в аэропорту Сургута произошла задержка рейса 1511 по маршруту Сургут — Москва авиакомпании ПАО "Аэрофлот", воздушное судно — Airbus 320 VQB-PY. Рейс регулярный", — говорится в сообщении в Telegram-канале транспортной прокуратуры.

Надзорный орган уточняет, что самолет со 147 пассажирами должен был вылететь в Москву в воскресенье в 4.30 (2.30 мск), однако рейс перенесли на понедельник, приблизительное время отправления — 5.50 (3.50 мск).

"Причина задержки рейса — техническая неисправность воздушного судна. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется исполнение требований федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам необходимых услуг", — добавили в ведомстве.