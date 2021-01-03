В Москве 50 жителей хостелов устроили потасовку со стрельбой 

Утром 1 января в московском районе Гольяново произошла массовая потасовка со стрельбой. В полицию были доставлены 35 человек, все они проживали в окрестных хостелах.

Конфликт произошел на Уральской улице. Правоохранители приехали туда по вызову местных жителей, которые и пожаловались на дебош толпы в 50 человек. «К приезду правоохранителей участники происшествия успели разбежаться. На месте нашли следы крови. Полицейским пришлось восстанавливать события по кадрам с камер наблюдения. Выяснилось, что на месте драки находилось три автомобиля. Два из них удалось найти», — сообщает РЕН ТВ.