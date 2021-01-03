В Москве 50 жителей хостелов устроили потасовку со стрельбой 

Утром 1 января в московском районе Гольяново произошла массовая потасовка со стрельбой. В полицию были доставлены 35 человек, все они проживали в окрестных хостелах.
Конфликт произошел на Уральской улице. Правоохранители приехали туда по вызову местных жителей, которые и пожаловались на дебош толпы в 50 человек. «К приезду правоохранителей участники происшествия успели разбежаться. На месте нашли следы крови. Полицейским пришлось восстанавливать события по кадрам с камер наблюдения. Выяснилось, что на месте драки находилось три автомобиля. Два из них удалось найти», — сообщает РЕН ТВ.
Также сотрудникам МВД удалось задержать человека, который стрелял из автомата. Оружие оказалось охолощенным. Сейчас поиск остальных участников потасовки продолжается. Предположительно, причиной конфликта стала ссора во время празднования Нового года.