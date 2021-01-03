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При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
Три человека сгорели заживо в Красноярском крае
Фото: МЧС РФ Сайт ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Спасатели обнаружили тела трех человек при тушении пожара в частном доме в городе Бородино Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС.

"В 08.28 (4.28 мск) 3 января поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном частном жилом доме в городе Бородино, ул. Пушкина, д. 2. Площадь пожара 181 квадратных метров… Во время тушения пожара, были обнаружены тела трех людей без признаков жизни", — отмечает ведомство.

Уточняется, что все погибшие — взрослые.
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Пожар уже потушили. На месте работали 16 человек и 6 единиц техники.
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Происшествия , МЧС , Бородино , Красноярский Край
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