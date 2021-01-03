Три человека сгорели заживо в Красноярском крае

"В 08.28 (4.28 мск) 3 января поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном частном жилом доме в городе Бородино, ул. Пушкина, д. 2. Площадь пожара 181 квадратных метров… Во время тушения пожара, были обнаружены тела трех людей без признаков жизни", — отмечает ведомство.