Три человека сгорели заживо в Красноярском крае

Спасатели обнаружили тела трех человек при тушении пожара в частном доме в городе Бородино Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС.
"В 08.28 (4.28 мск) 3 января поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном частном жилом доме в городе Бородино, ул. Пушкина, д. 2. Площадь пожара 181 квадратных метров… Во время тушения пожара, были обнаружены тела трех людей без признаков жизни", — отмечает ведомство.
Уточняется, что все погибшие — взрослые.
Пожар уже потушили. На месте работали 16 человек и 6 единиц техники.