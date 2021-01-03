В московском ресторане на мужчину упал потолок 

"На моего мужа в туалете упал потолок. Тяжелый, с бетонными вставками, с арматурой, деревом и железом, тот, что поднять может грузчик, а ты не можешь, он — тяжелый. Была скорая, КТ, невролог и травматолог, сотрясение головного мозга, прописаны 21 день покоя и таблетки от тошноты", — написала женщина.