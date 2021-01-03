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Москва

В московском ресторане на мужчину упал потолок 

РИА Новости и ещё 1 52 минуты назад
В московском ресторане на мужчину упал потолок
Фото: РИА Новости
В одном из московских ресторанов посетитель получил травмы из-за падения потолка, рассказала в Facebook жена пострадавшего Наталья Новокшенова.

"На моего мужа в туалете упал потолок. Тяжелый, с бетонными вставками, с арматурой, деревом и железом, тот, что поднять может грузчик, а ты не можешь, он — тяжелый. Была скорая, КТ, невролог и травматолог, сотрясение головного мозга, прописаны 21 день покоя и таблетки от тошноты", — написала женщина.

Новокшенова также добавила, что потолок на следующий день "просто прикрепили назад", и предположила, что в подобный инцидент может повториться в будущем.
В комментарии телеканалу "360" женщина рассказала, что представители ресторана сначала пообещали компенсацию, но после посоветовали обратиться с претензиями в суд. Новокшенова сообщила, что они планируют сообщить о случившемся в полицию.
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