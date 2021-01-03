В Подмосковье собаки насмерть загрызли ребенка

Одиннадцатилетнего мальчика насмерть загрызли собаки во дворе жилого дома в подмосковной Ивантеевке. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.
"2 января в полицию поступила информация, что в городе Ивантеевка по улице Новоселки во дворе жилого дома собаки насмерть загрызли мальчика 2009 года рождения. По предварительным данным, у хозяйки дома, где произошла трагедия, проживали немецкие овчарки и алабаи", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, обстоятельства происшествия уточняются.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС подтвердили гибель ребенка, не уточнив подробности.