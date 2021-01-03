В Подмосковье собаки насмерть загрызли ребенка

"2 января в полицию поступила информация, что в городе Ивантеевка по улице Новоселки во дворе жилого дома собаки насмерть загрызли мальчика 2009 года рождения. По предварительным данным, у хозяйки дома, где произошла трагедия, проживали немецкие овчарки и алабаи", — сказал собеседник агентства.