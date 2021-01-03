Стрельба в Москве: задержаны около 35 человек

«Утром 1 января на Уральской улице в столичном районе Гольяново произошел массовый конфликт со стрельбой. Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали и доставили в полицию около 35 человек. Информация о пострадавших в данный момент не поступала», — приводит слова источника ТАСС.