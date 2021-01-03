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После конфликта со стрельбой в Москве задержаны более 30 человек 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Стрельба в Москве: задержаны около 35 человек
Фото: ТАСС
Массовый конфликт со стрельбой произошел на Уральской улице на востоке Москвы, в результате задержано около 35 человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Утром 1 января на Уральской улице в столичном районе Гольяново произошел массовый конфликт со стрельбой. Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали и доставили в полицию около 35 человек. Информация о пострадавших в данный момент не поступала», — приводит слова источника ТАСС.

По данным источника, стрельба велась из охолощенного оружия. Полиция устанавливает причины конфликта и все прочие обстоятельства происшествия.
Напомним, 19 декабря на парковке в Кропоткинском переулке в Москве охранник обстрелял дворников из пневматического пистолета.
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Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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