Сотни батонов хлеба выбросили в реку в Петербурге

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Жители Петербурга обнаружили сотни багетов, плывущих по реке Карповка. Батоны скапливались в полыньях в районе Карповского моста.

По одной из версий, таким образом от просроченной продукции избавился местный продуктовый магазин. На место обнаружения хлебобулочных изделий были направлены специалисты комитета по природопользованию правительства города, сообщает РЕН ТВ.

Фото выброшенного в воду хлеба появилось в соцсети. Вскоре была проведена очистка местности от хлеба. Сейчас устанавливаются лица, сбросившие хлеб в реку. Проводится мониторинг близлежащих камер видеонаблюдения.