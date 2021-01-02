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Спасатели в Абхазии нашли заблудившегося в горах москвича 

Москва24 и ещё 2 39 минут назад
Спасатели в Абхазии нашли заблудившегося в горах москвича
Фото: ТАСС
Сотрудникам МЧС Абхазии удалось спасти жителя Москвы, который заблудился в горах в Гагрском районе. Об этом заявили представители МЧС республики.
В спецоперации были задействованы сотрудники поисково-спасательного отряда.

"2 января в МЧС поступил сигнал о том, что житель Москвы, 52-летний Сергей Краходкин, заблудился в районе горы Мамзышха", — уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

Спасатели подразделения доставили москвича в Гагру. Ранее МЧС напомнило о необходимости и правилах регистрации тургрупп. Предупреждать спасателей надо о маршрутках, предполагающих высокий уровень риска для жизни.
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Происшествия , МЧС , Абхазия
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