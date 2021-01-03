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Самолёт столкнулся со стаей птиц над Стамбулом 

News.ru 23 минуты назад
Самолёт столкнулся со стаей птиц над Стамбулом
Фото: Reuters
Самолёт Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines Cargo экстренно сел в аэропорту Стамбула после столкновения со стаей птиц.
Лайнер направлялся из турецкого города в Алма-Ату, передаёт Yenisafak. Инцидент произошёл во время взлёта в 8:40. Командир корабля принял решение вернуться в аэропорт отправления.
Самолёт посадили только после слива топлива до допустимого веса. Сразу после посадки машину направили в ремонтный ангар, так как на носовом обтекателе и приёмниках воздушного давления появились повреждения.
Как ранее писал NEWS.ru, самолёт Airbus A320 авиакомпании Avianca в новогоднюю ночь совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо. Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе. Борт выполнял рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия).
О том, что именно прервало полёт воздушного судна, доподлинно неизвестно. Судя по видео очевидцев, размещённому в Интернете, это было что-то, связанное с празднованием Нового года: самолёт оказался весь опутан праздничными украшениями.
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Происшествия , Turkish Airlines , Иран
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