Самолёт столкнулся со стаей птиц над Стамбулом 

Лайнер направлялся из турецкого города в Алма-Ату, передаёт Yenisafak. Инцидент произошёл во время взлёта в 8:40. Командир корабля принял решение вернуться в аэропорт отправления.

Самолёт посадили только после слива топлива до допустимого веса. Сразу после посадки машину направили в ремонтный ангар, так как на носовом обтекателе и приёмниках воздушного давления появились повреждения.

Как ранее писал NEWS.ru, самолёт Airbus A320 авиакомпании Avianca в новогоднюю ночь совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо. Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе. Борт выполнял рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия).

О том, что именно прервало полёт воздушного судна, доподлинно неизвестно. Судя по видео очевидцев, размещённому в Интернете, это было что-то, связанное с празднованием Нового года: самолёт оказался весь опутан праздничными украшениями.