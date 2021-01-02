Использование пиротехники привело к травмам 15 человек в Москве 

15 человек пострадали из-за неосторожного использования пиротехники в Москве и области с начала новогодних праздников.

2 января помощь потребовалась двоим москвичам, использовавшим пиротехнику. Они были госпитализированы с травмами. Инцидент произошёл на Златоустовской улице на востоке города, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вечером 2 января на Златоустовской улице на востоке столицы из-за неосторожного обращения с петардами два человека получили ожоги, они госпитализированы в одну из московских больниц, — рассказал информатор.

Он отметил, что среди пострадавших в регионе есть один 17-летний подросток, который получил травму в Богородском городском округе Подмосковья. Сейчас ему оказывают помощь врачи реанимационного отделения.

В садовом товариществе «Юбилейный» в Богородском городском округе Московской области из-за несоблюдения правил обращения с пиротехникой пострадал 17-летний подросток. В данный момент он находится в реанимации в городской больнице Электростали, — отметил собеседник журналистов.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина, женщина и ребёнок получили ожоги из-за неправильного обращения с пиротехникой. Неприятные инциденты произошли в первый день нового года в Нижегородской области. Пострадавшие не члены одной семьи, это всё три разных случая.