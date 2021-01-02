СК возбудил дело после убийства жителя Дагестана полицейским

"Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и пунктами "б, в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий)", — говорится в сообщении.