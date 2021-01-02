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В Дагестане полицейского подозревают в убийстве местного жителя 

РИА Новости 36 минут назад
СК возбудил дело после убийства жителя Дагестана полицейским
Фото: ТАСС
Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в убийстве местного жителя и превышении должностных полномочий в Дагестане, сообщает пресс-служба СК России по региону.

"Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и пунктами "б, в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 января примерно в час ночи в дежурную часть отдела МВД России по городу Каспийску Дагестана поступило сообщение о нападении на женщину, сотрудники патрульно-постовой службы направились по предполагаемому адресу. Полицейский, увидев, что 43-летний мужчина применяет физическое насилие в отношении женщины, потребовал прекратить противоправные действия, на что тот повел себя агрессивно и направился в сторону полицейского. Правоохранитель, как утверждается, переоценив исходящую от мужчины опасность, применил табельное огнестрельное оружие. Следователи считают, что это "явно выходило за пределы полномочий" полицейского. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Сотрудника полиции задержали, заявили в ведомстве.
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Происшествия , СКР , МВД , Каспийск , Республика Дагестан
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