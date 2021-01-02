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В Каспийске полицейский случайно застрелил человека 

ТАСС и ещё 1 14 минут назад
Полицейский случайно застрелил человека во время драки в Дагестане
Фото: ТАСС
Один человек погиб после применения оружия сотрудником полиции во время драки в дагестанском городе Каспийске. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах республики.

"Полиция выехала по сообщению о драке, парень избивал девушку. На месте участник драки начал кидаться на сотрудников полиции, в свалке один из полицейских попытался дать предупредительный выстрел и попал парню в голову, тот скончался на месте", — сказал собеседник агентства, добавив, что в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.

Официальным комментарием от правоохранительных и следственных органов Дагестана по поводу произошедшего ТАСС пока не располагает.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Каспийск , Республика Дагестан
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