Полицейский случайно застрелил человека во время драки в Дагестане

Один человек погиб после применения оружия сотрудником полиции во время драки в дагестанском городе Каспийске. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах республики.
"Полиция выехала по сообщению о драке, парень избивал девушку. На месте участник драки начал кидаться на сотрудников полиции, в свалке один из полицейских попытался дать предупредительный выстрел и попал парню в голову, тот скончался на месте", — сказал собеседник агентства, добавив, что в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.
Официальным комментарием от правоохранительных и следственных органов Дагестана по поводу произошедшего ТАСС пока не располагает.