Полицейский случайно застрелил человека во время драки в Дагестане

"Полиция выехала по сообщению о драке, парень избивал девушку. На месте участник драки начал кидаться на сотрудников полиции, в свалке один из полицейских попытался дать предупредительный выстрел и попал парню в голову, тот скончался на месте", — сказал собеседник агентства, добавив, что в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.