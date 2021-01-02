Два человека погибли при взрыве газового баллона под Волгоградом 

«2 января текущего года в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из гаражных боксов кооператива «Восход» в городе Волжском, обнаружены тела 59-летнего владельца строения и неизвестного человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.