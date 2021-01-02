На рынке в Сирии произошел взрыв

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По его информации, в результате теракта есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Машины скорой помощи прибыли на место происшествия и забирают пострадавших.

Пограничный Рас-эль-Айн находится под контролем турецких войск и поддерживаемых Анкарой формирований сирийской вооруженной оппозиции.

Ранее поступили сообщения о взрыве в одноименном административном центре провинции Хасеке, где террорист бросил гранату в толпу рабочих на рыночной площади. Ранения получили не менее 20 человек.

В новость были внесены изменения (16:29 мск) — уточняется день недели в первом абзаце.