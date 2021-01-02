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СМИ: на рынке в Сирии произошел взрыв 

ТАСС и ещё 2 28 минут назад
На рынке в Сирии произошел взрыв
Фото: Reuters
Заминированный автомобиль подорван террористами на рынке Сук-эль-Ходра в городе Рас-эль-Айн (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в субботу агентство SANA.
По его информации, в результате теракта есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Машины скорой помощи прибыли на место происшествия и забирают пострадавших.
Пограничный Рас-эль-Айн находится под контролем турецких войск и поддерживаемых Анкарой формирований сирийской вооруженной оппозиции.
Ранее поступили сообщения о взрыве в одноименном административном центре провинции Хасеке, где террорист бросил гранату в толпу рабочих на рыночной площади. Ранения получили не менее 20 человек.
В новость были внесены изменения (16:29 мск) — уточняется день недели в первом абзаце.
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Происшествия , Анкара , Сирия , Турция
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