На рынке в Сирии произошел взрыв

Заминированный автомобиль подорван террористами на рынке Сук-эль-Ходра в городе Рас-эль-Айн (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в субботу агентство SANA.
По его информации, в результате теракта есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Машины скорой помощи прибыли на место происшествия и забирают пострадавших.
Пограничный Рас-эль-Айн находится под контролем турецких войск и поддерживаемых Анкарой формирований сирийской вооруженной оппозиции.
Ранее поступили сообщения о взрыве в одноименном административном центре провинции Хасеке, где террорист бросил гранату в толпу рабочих на рыночной площади. Ранения получили не менее 20 человек.
В новость были внесены изменения (16:29 мск) — уточняется день недели в первом абзаце.