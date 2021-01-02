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В США впервые за 70 лет казнят женщину 

РИА Новости и ещё 2 14 минут назад
Федеральный апелляционный суд США признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего приведение в исполнение первого за 70 лет смертного приговора женщине на федеральном уровне, сообщает в субботу телеканал NBC News.
Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.
Смертную казнь отменили из-за коронавируса
Поводом для переноса стало то, что ее адвокаты заразились коронавирусом и им надо было дать время выздороветь и подготовить прошение о смягчении наказания. Тогда окружной суд перенес казнь на 12 января, однако теперь это решение отменено и казнь может состояться раньше, отмечает телеканал.
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Происшествия , Видео , телеканал NBC , США
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