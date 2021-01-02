«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем

Российская блогерша сняла постновогоднее видео с алкоголем за рулем. Местная жительница Владимира разместила в Интернете ролик, как она употребляет пиво перед поездкой в автомобиле.

На запись обратил внимание телеканал «Москва 24». Подписчики девушки не оценили ее поступок, и подвергли его критике, пообещав сообщить о случившемся в правоохранительные органы . На это блогерша парировала тем, что сможет «отмазаться» от наказания.