Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе

Балашихе местные жители устроили дуэль на петардах. Видео опасного развлечения опубликовал телеканал «Москва 24».

Молодые люди разделись по пояс и стреляли друг в друга из пиротехнических средств. Очевидцы радостно подбадривали пренебрегших правилами безопасности дуэлянтов, забыв о том, что подобные забавы могут привести к настоящей трагедии.