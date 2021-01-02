Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе

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Москва

Появилось видео дуэли на петардах в Балашихе 

Алевтина Жаркова 33 минуты назад
В Балашихе местные жители устроили дуэль на петардах. Видео опасного развлечения опубликовал телеканал «Москва 24».
Молодые люди разделись по пояс и стреляли друг в друга из пиротехнических средств. Очевидцы радостно подбадривали пренебрегших правилами безопасности дуэлянтов, забыв о том, что подобные забавы могут привести к настоящей трагедии.
В конце декабря МЧС России выпустило специальный ролик с напоминаем о том, как правильно нужно обращаться с петардами и фейерверками, чтобы избежать несчастных случаев. Специалисты предостерегли от использования пиротехники вблизи жилых домов, линий электропередач, АЗС и деревьев. Их следует запускать на большом расстоянии от людей.
Ранее сообщалось, что после запуска фейерверков в сочинском лесу в новогоднюю ночь случился пожар. Возгорание распространилось на площадь в 500 квадратным метров.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , МЧС
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