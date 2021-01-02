Под Выборгом нашли заминированное тело бизнесмена

В Выборгском районе Ленинградской области нашли тело бизнесмена с огнестрельным ранением головы и гранатой без чеки под ногой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что ночью 1 января 44-летний мужчина подъехал на автомобиле BMW к стоянке строительной техники около поселка Симагино, произвел несколько выстрелов, предположительно, из автомата Калашникова в сторону экскаватора Volvo, после чего бросил туда же гранату, которая взорвалась, и скрылся.

В тот же день полиция обнаружила неподалеку от указанного поселка автомобиль BMW, водителем которого являлся предполагаемый стрелок. Рядом с машиной находилось тело подозреваемого с огнестрельным ранением, под его левой ногой находилась граната Ф-1 без чеки во взведенном состоянии. Для разминирования трупа на место прибыли взрывотехники.

При осмотре тела и машины были найдены автомат Калашникова, автомат АКС-74, охотничий карабин «Сайга», фрагменты гранаты Ф-1, более 800 патронов различного калибра.

По факту произошедшего возбуждено дело о хулиганстве. Следствие считает, что причинами инцидента могли стать бизнес-конфликт и проблемы в бизнесе.