Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Под Выборгом нашли заминированное тело бизнесмена, бросившего гранату в экскаватор 

Газета.Ru 1 час назад
Под Выборгом нашли заминированное тело бизнесмена
Фото: РИА Новости
В Выборгском районе Ленинградской области нашли тело бизнесмена с огнестрельным ранением головы и гранатой без чеки под ногой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что ночью 1 января 44-летний мужчина подъехал на автомобиле BMW к стоянке строительной техники около поселка Симагино, произвел несколько выстрелов, предположительно, из автомата Калашникова в сторону экскаватора Volvo, после чего бросил туда же гранату, которая взорвалась, и скрылся.
В тот же день полиция обнаружила неподалеку от указанного поселка автомобиль BMW, водителем которого являлся предполагаемый стрелок. Рядом с машиной находилось тело подозреваемого с огнестрельным ранением, под его левой ногой находилась граната Ф-1 без чеки во взведенном состоянии. Для разминирования трупа на место прибыли взрывотехники.
При осмотре тела и машины были найдены автомат Калашникова, автомат АКС-74, охотничий карабин «Сайга», фрагменты гранаты Ф-1, более 800 патронов различного калибра.
По факту произошедшего возбуждено дело о хулиганстве. Следствие считает, что причинами инцидента могли стать бизнес-конфликт и проблемы в бизнесе.
Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
Газета.Ru: последние новости
Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в Новый год в Чувашии Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в Новый год в Чувашии Самый "продуктивный" маньяк США умер в тюрьме Самый "продуктивный" маньяк США умер в тюрьме В Зеленограде пьяный мужчина зарезал студента В Зеленограде пьяный мужчина зарезал студента
Комментарии 25
Происшествия , Выборг , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
01:20
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
Происшествия Новости Москвы
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
00:47
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
Общество
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение