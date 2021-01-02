Смертность в авиации в 2020 году выросла вопреки пандемии

Количество людей, погибших в авиакатастрофах в 2020 году, превышает аналогичные показатели предыдущих лет. Об этом написали Reuters со ссылкой на статистику авиационной консалтинговой компании To70

Согласно данным, в 2020 году произошло 40 крушений крупных пассажирских коммерческих лайнеров, в пяти из которых погибли люди. Общее число смертей составило 299. В 2019 году произошло 86 подобных аварий, в восьми из них были жертвы, а всего погибло 257 человек.

Половина от общего числа погибших в авиакатастрофах в 2020 году — пассажиры украинского самолета, сбитого в воздушном пространстве Ирана . Количество жертв: 176. Вторым по количеству смертей стало крушение пакистанского авиалайнера в мае, унесшего жизни 98 человек.

По данным Flightradar24 , количество полетов в 2020 году из-за закрытия границ в условиях пандемии снизилось на 42 процента.