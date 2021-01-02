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Смертность в авиации за год выросла, несмотря на снижение числа полетов 

РИА Новости 34 минуты назад
Смертность в авиации в 2020 году выросла вопреки пандемии
Фото: РИА Новости
Количество людей, погибших в авиакатастрофах в 2020 году, превышает аналогичные показатели предыдущих лет. Об этом написали Reuters со ссылкой на статистику авиационной консалтинговой компании To70.
Согласно данным, в 2020 году произошло 40 крушений крупных пассажирских коммерческих лайнеров, в пяти из которых погибли люди. Общее число смертей составило 299. В 2019 году произошло 86 подобных аварий, в восьми из них были жертвы, а всего погибло 257 человек.
Половина от общего числа погибших в авиакатастрофах в 2020 году — пассажиры украинского самолета, сбитого в воздушном пространстве Ирана. Количество жертв: 176. Вторым по количеству смертей стало крушение пакистанского авиалайнера в мае, унесшего жизни 98 человек.
По данным Flightradar24, количество полетов в 2020 году из-за закрытия границ в условиях пандемии снизилось на 42 процента.
Также агентство ASN сообщает, что за прошедшие два десятилетия смертность в авиации резко снизилась. В последние пять лет произошло 14 катастроф, в которых погибли пассажиры. Самым безопасным годом для авиации считается 2017. Тогда за весь год случилось две авиакатастрофы, которые унесли жизни 13 человек.
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Происшествия , Reuters , Иран
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