Неизвестный ранил ножом мужчину в центре Москвы 

Столичная полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства, при которых мужчина получил ножевое ранение в центре Москвы и был госпитализирован. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах

В полицию 1 января поступило сообщение о том, что на Зубовском бульваре на углу одного из домов неизвестный напал с ножом на мужчину и ранил его. "Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили пострадавшего, которому медики оказывали помощь. По его словам, он шел с друзьями, когда к ним подбежал неизвестный, ножом ударил его в бедро, а затем скрылся", — сказал собеседник агентства.

По его данным, пострадавший сейчас находится в реанимации. "Полиция по данному факту начала проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — добавил он.