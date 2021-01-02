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Москва

Неизвестный ранил ножом мужчину в центре Москвы 

ТАСС 26 минут назад
Неизвестный ранил ножом мужчину в центре Москвы
Фото: depositphotos.com
Столичная полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства, при которых мужчина получил ножевое ранение в центре Москвы и был госпитализирован. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 1 января поступило сообщение о том, что на Зубовском бульваре на углу одного из домов неизвестный напал с ножом на мужчину и ранил его. "Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили пострадавшего, которому медики оказывали помощь. По его словам, он шел с друзьями, когда к ним подбежал неизвестный, ножом ударил его в бедро, а затем скрылся", — сказал собеседник агентства.
По его данным, пострадавший сейчас находится в реанимации. "Полиция по данному факту начала проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — добавил он.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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