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Найденная мертвой в Нью-Йорке дипломат была сотрудницей миссии Северной Македонии при ООН 

ТАСС и ещё 1 25 минут назад
Найденная мертвой дипломат была сотрудницей миссии при ООН
Фото: Reuters
Дипломат, найденная мертвой в своей квартире в районе Манхэттен, являлась сотрудницей постоянного представительства Северной Македонии при ООН. Об этом сообщило в субботу министерство иностранных дел балканской республики.

"Из постоянного представительства Северной Македонии при ООН в Нью-Йорке пришло печальное известие, которое потрясло нас всех, о трагической смерти сотрудницы нашей миссии, карьерного дипломата из министерства иностранных дел, — приводит сообщение МИД страны северомакедонский телеканал Vesti24. — В этой связи от имени всех коллег, которые потеряли близкого друга и давнего, трудолюбивого и преданного представителя дипломатии, хотим выразить наши глубокие соболезнования семье и всем близким".

Официальный представитель полицейского управления Нью-Йорка, отвечая на запрос ТАСС, подтвердила, что днем 31 декабря в расположенном недалеко от штаб-квартиры ООН многоквартирном доме на Манхэттене была обнаружена 38-летняя женщина, которая не подавала признаков жизни. Прибывшие на место медики установили, что она мертва.
По информации газеты New York Post, дипломат жила в данной квартире не менее двух лет. При этом, как отмечает издание, стражи порядка на данный момент не считают, что речь идет об убийстве.
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Происшествия , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
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