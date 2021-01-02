Найденная мертвой дипломат была сотрудницей миссии при ООН

"Из постоянного представительства Северной Македонии при ООН в Нью-Йорке пришло печальное известие, которое потрясло нас всех, о трагической смерти сотрудницы нашей миссии, карьерного дипломата из министерства иностранных дел, — приводит сообщение МИД страны северомакедонский телеканал Vesti24. — В этой связи от имени всех коллег, которые потеряли близкого друга и давнего, трудолюбивого и преданного представителя дипломатии, хотим выразить наши глубокие соболезнования семье и всем близким".