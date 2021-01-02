Найденная мертвой дипломат была сотрудницей миссии при ООН

Дипломат, найденная мертвой в своей квартире в районе Манхэттен, являлась сотрудницей постоянного представительства Северной Македонии при ООН. Об этом сообщило в субботу министерство иностранных дел балканской республики.
"Из постоянного представительства Северной Македонии при ООН в Нью-Йорке пришло печальное известие, которое потрясло нас всех, о трагической смерти сотрудницы нашей миссии, карьерного дипломата из министерства иностранных дел, — приводит сообщение МИД страны северомакедонский телеканал Vesti24. — В этой связи от имени всех коллег, которые потеряли близкого друга и давнего, трудолюбивого и преданного представителя дипломатии, хотим выразить наши глубокие соболезнования семье и всем близким".
Официальный представитель полицейского управления Нью-Йорка, отвечая на запрос ТАСС, подтвердила, что днем 31 декабря в расположенном недалеко от штаб-квартиры ООН многоквартирном доме на Манхэттене была обнаружена 38-летняя женщина, которая не подавала признаков жизни. Прибывшие на место медики установили, что она мертва.
По информации газеты New York Post, дипломат жила в данной квартире не менее двух лет. При этом, как отмечает издание, стражи порядка на данный момент не считают, что речь идет об убийстве.