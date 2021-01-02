Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Киргизии предотвратили теракт в воинской части 

News.ru 49 минут назад
В Киргизии предотвратили теракт в воинской части
Фото: Александр Земляниченко/News.ru
Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Киргизии задержали мужчину, планировавшего теракт в воинской части.
В результате совместной работы ГКНБ со спецслужбой одной из соседних стран удалось предотвратить террористический акт на территории Кыргызстана, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
Задержанный — гражданин Киргизии 1998 года рождения. Совершить теракт он намеревался при помощи самодельного взрывного устройства. По данному факту возбудили дело.
Ранее NEWS.ru писал, что в Дагестане были задержаны четверо членов запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) , которые готовили теракт на Новый год. Всем задержанным от 25 до 28 лет. Они входили в состав спящей ячейки группировки и до этого в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Конкретного плана у них не было. Они обдумывали подрыв самодельного взрывного устройства или нападение на полицейских. После этого они намеревались покончить с собой.
Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
News.ru: последние новости
Подросток с подозрением на COVID-19 сбежал из больницы в Москве Подросток с подозрением на COVID-19 сбежал из больницы в Москве Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в чувашской деревне Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в чувашской деревне Россиянин умер на похоронах бывшей жены в канун Нового года Россиянин умер на похоронах бывшей жены в канун Нового года
Комментарии
Происшествия , В мире , ГКНБ КР , Исламское государство , МВД , РИА Новости , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
Происшествия В мире
Вандалы сожгли десятки машин в новогоднюю ночь
01:06
Вандалы сожгли десятки машин в новогоднюю ночь
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение