В Киргизии предотвратили теракт в воинской части 

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Задержанный — гражданин Киргизии 1998 года рождения. Совершить теракт он намеревался при помощи самодельного взрывного устройства. По данному факту возбудили дело.

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