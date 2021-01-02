В Киргизии предотвратили теракт в воинской части 

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Киргизии задержали мужчину, планировавшего теракт в воинской части.
В результате совместной работы ГКНБ со спецслужбой одной из соседних стран удалось предотвратить террористический акт на территории Кыргызстана, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
Задержанный — гражданин Киргизии 1998 года рождения. Совершить теракт он намеревался при помощи самодельного взрывного устройства. По данному факту возбудили дело.
Ранее NEWS.ru писал, что в Дагестане были задержаны четверо членов запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) , которые готовили теракт на Новый год. Всем задержанным от 25 до 28 лет. Они входили в состав спящей ячейки группировки и до этого в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Конкретного плана у них не было. Они обдумывали подрыв самодельного взрывного устройства или нападение на полицейских. После этого они намеревались покончить с собой.