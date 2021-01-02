Призывник сбежал из армии по пути в военкомат

Казахстане призывник попытался сбежать по пути в военкомат. В Актау не желающий служить в армии молодой человек выпрыгнул из автобуса и бросился наутек. За ним тут же погнались правоохранители. Происшествие сняли на камеру свидетели произошедшего, запись публикует Telegram-канал Life SHOT.

Далеко убежать парень не смог, беглеца быстро поймали и отправили в военкомат. И теперь ему предстоит отдать свой долг родине. А вот будет ли какое-то наказание из-за попытки побега, неизвестно.