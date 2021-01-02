В Кемерово нашли пропавшего в 30-градусный мороз подростка

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Сотрудники полиции нашли 13-летнего мальчика, который 1 января ушёл гулять и пропал. В этот день температура воздуха в Кемерово опускалась до минус 30 градусов.

По данным пресс-службы областного ГУ МВД, подросток был обнаружен около 14:30 на одной из улиц Кировского района.

Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что жизни мальчика ничего не угрожает. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Организована проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Пропавшего мальчика разыскивали инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска и волонтёры поисково-спасательного отряда.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве из Морозовской детской клинической больницы сбежал 13-летний подросток с подозрением на коронавирус и аппендицит. Работники медучреждения сообщили об этом в полицию.