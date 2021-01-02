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Трое детей погибли при пожаре в доме в Великом Новгороде 

ТАСС и ещё 2 40 минут назад
Трое детей погибли при пожаре в доме в Великом Новгороде
Фото: РИА Новости
Трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Новгородской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МЧС России по Новгородской области.

"Сегодня в оперативные службы поступило сообщение о пожаре в городе Великий Новгород, ул. Зелинского, 34 (корпус 2). На момент прибытия дым шел из квартиры на 3-м этаже. Вскоре возгорание было ликвидировано. На месте обнаружены тела трех погибших детей", — отмечается в сообщении.

Причина пожара устанавливается. Следственное управление СК по Новгородской области проводит проверку.
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Происшествия , СКР , Великий Новгород , Новгородская Область
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