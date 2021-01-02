Трое детей погибли при пожаре в доме в Великом Новгороде 

Трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Новгородской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МЧС России по Новгородской области.
"Сегодня в оперативные службы поступило сообщение о пожаре в городе Великий Новгород, ул. Зелинского, 34 (корпус 2). На момент прибытия дым шел из квартиры на 3-м этаже. Вскоре возгорание было ликвидировано. На месте обнаружены тела трех погибших детей", — отмечается в сообщении.
Причина пожара устанавливается. Следственное управление СК по Новгородской области проводит проверку.