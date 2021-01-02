Девятилетняя девочка погибла, скатившись на «плюшке» с горки

В Новосибирске 9-летняя девочка погибла, катаясь на надувной «плюшке» с горки. Трагедия произошла днем 1 января в Первомайском районе.

Как сообщает НГС, девочка каталась на плюшке по склону неподалёку от микрорайона "Весенний" и врезалась в металлические ограждения. Издание уточняет, что ребенок катался на горке с дядей и братьями, которые перешли реку Иня и попали на горнолыжную базу. Там ребенок один покатился со склона на плюшке. Отмечается, что скорость была около 50 км/час. На всей скорости ребенок врезался в металлическое ограждение подъемника и погиб.