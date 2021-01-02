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При катании с горки разбилась 9-летняя девочка в Новосибирске 

runews24.ru 1 час назад
Девятилетняя девочка погибла, скатившись на «плюшке» с горки
Фото: из открытых источников
В Новосибирске 9-летняя девочка погибла, катаясь на надувной «плюшке» с горки. Трагедия произошла днем 1 января в Первомайском районе.
Как сообщает НГС, девочка каталась на плюшке по склону неподалёку от микрорайона "Весенний" и врезалась в металлические ограждения. Издание уточняет, что ребенок катался на горке с дядей и братьями, которые перешли реку Иня и попали на горнолыжную базу. Там ребенок один покатился со склона на плюшке. Отмечается, что скорость была около 50 км/час. На всей скорости ребенок врезался в металлическое ограждение подъемника и погиб.
Следственный комитет пока не дал комментариев по данному происшествию.
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Происшествия , СКР , Новосибирск , Новосибирская Область
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