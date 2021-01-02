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За порчу вакцины от COVID-19 арестовали американского фармацевта 

Профиль 28 минут назад
За порчу вакцины от COVID-19 арестовали фармацевта
Фото: profile.ru
В штате Висконсин арестовали местного фармацевта. Его подозревают в преднамеренной порче вакцины от коронавируса.
В субботу, 26 декабря, медтехник обнаружил 570 доз вакцины производства Moderna рядом с рефрижератором. Ответственный сотрудник объяснил, что он забыл их там случайно. Сотрудники больницы вернули вакцину обратно в морозильную камеру и потом использовали ее для прививок, сообщает телеканал WBay.
В ходе дальнейшей проверки оказалось, что фармацевт дважды ночью вынимал вакцину из рефрижератора. Она может храниться при комнатной температуре не более 12 часов, после чего начинает терять эффективность. Сообщается, что 57 человек получили прививку подобной вакциной. Врачи считают, что побочных эффектов не ожидается. Однако они не уверены, что у привитых сформируется иммунитет к COVID-19.
Фармацевта арестовали, ему планируется предъявить обвинение сразу по трем статьям. Отмечается, что он заведомо знал о том, что вне рефрижератора вакцина испортится и перестанет действовать. Материальный ущерб оценивается в $8–11 тыс.
Ранее «Профиль» сообщал, что в США 19 декабря по ускоренной процедуре одобрили использование вакцины Moderna. Ее эффективность оценивается в 94%. До этого в США начали вакцинацию препаратом, разработанным компаниями BioNTech и Pfizer.
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Происшествия , Pfizer , Висконсин , США
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