Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Француза случайно застрелили на вечеринке по мотивам «Острых козырьков» 

News.ru 1 час назад
Француза случайно застрелили на тематической вечеринке
Фото: globallookpress.com
Мужчину случайно застрелили во Франции на тематической вечеринке по мотивам криминального сериала «Острые козырьки».
Около 20 друзей собрались на новогодней вечеринке в коммуне Монбазияк. Мероприятие было организовано по мотивам популярного британского криминального сериала «Острые козырьки». Один из гостей — 27-летний мужчина — принёс с собой ружьё отца-охотника. В какой-то момент он случайно выстрелил в своего знакомого. Когда на место инцидента прибыли спасатели, раненый уже скончался, передаёт телеканал France3.
Стрелявший был задержан. В настоящее время прокуратура решает, оставлять ли его под стражей.
Сериал «Острые козырьки» рассказывает о криминальном мире Бирмингема. Он основан на реальных событиях и повествует о жизни гангстерской банды, отличительной особенностью которой были вшитые в козырьки кепок лезвия.
Ранее с США мужчина случайно застрелил своего зятя, прилетевшего из Норвегии. Он хотел устроить тестю сюрприз в честь его дня рождения. Инцидент произошёл вечером 1 октября во флоридском городке Галф Бриз. Кристофер Берган прибыл в Штаты на день рождения своего тестя Ричарда Денниса. По словам местного шерифа, накануне приезда Бергана в дом Денниса приходил другой человек, с которым у него произошёл конфликт. В результате, когда зять выскочил из кустов, чтобы удивить тестя, тот выстрелил в него, приняв его за недавнего оппонента. Прибывшим медикам не удалось спасти Бергана, он скончался на месте от пулевого ранения в сердце. Шериф сообщил, что Деннису не будет предъявлено обвинений, так как речь идёт о несчастном случае, писал NEWS.ru.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
News.ru: последние новости
Московский пенсионер передал мошенникам 15 млн рублей Московский пенсионер передал мошенникам 15 млн рублей Россиянин умер на похоронах бывшей жены в канун Нового года Россиянин умер на похоронах бывшей жены в канун Нового года Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в чувашской деревне Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в чувашской деревне
Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Норвегия , США , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение