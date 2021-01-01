Организатора нападения на университет Кабула казнят

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Власти Афганистана приговорили к смертной казни мужчину, который организовал нападение на юридический факультет университета в Кабуле в ноябре 2020 года.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Организатор атаки на университет в Кабуле, Адиль, приговорён к смертной казни, — передаёт телеканал 1TVNews.

Взрыв в университете Кабула произошёл 2 ноября 2020 года. После этого несколько вооружённых человек начали стрельбу возле здания юридического факультета учебного заведения.

Силовики смогли эвакуировать сотни человек, которые находились рядом с местом ЧП. Однако в результате атаки погибли 35 человек, примерно 50 человек пострадали. Троих нападавших уничтожили бойцы спецназа. Власти страны объявили 3 ноября днём траура.

После нескольких людей полицейские задержали организатора нападения. Он три года слушал в университете курс по исламскому праву, после чего был завербован группировкой «Сеть Хаккани», которая поддерживает отношения с запрещённой в России террористической организацией «Талибан»

Террористы дали Адилю оружие и потребовали организовать нападение на университет. Таким образом они хотели надавить на афганские власти, рассказывал позднее сам организатор нападения, писал NEWS.ru.