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В Самаре локализовали пожар на заводе 

РИА Новости и ещё 2 26 минут назад
В Самаре локализовали пожар на заводе
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Пожар в здании заводоуправления недействующего подшипникового завода в Самаре локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар в здании на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод" произошел в пятницу около 8.00 (7.00 мск) на площади 800 квадратных метров, в результате погиб один человек. Пожару присвоен третий повышенный ранг вызова, создано четыре боевых участка работы, прибыли два пожарных поезда. К 16.00 (15.00 мск) площадь возгорания составляла 1,2 тысячи квадратных метров, а площадь, пройденная огнем — 3,5 тысячи "квадратов".

"В 17.47 (16.47 мск) объявлена локализация пожара на площади 3,5 тысячи квадратных метров, происходит очаговое горение на площади 500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено 213 человек личного состава и 74 единицы техники", — сказали в пресс-службе.

Ранее в главке МЧС сообщили, что завод находится в стадии банкротства и не работает с 2018 года. Прокуратура Самары и СУСК начали проверки по факту пожара, унесшего жизнь человека.
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Происшествия , МЧС , СКР , Самара , Самарская Область
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