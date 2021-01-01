В Самаре локализовали пожар на заводе 

Пожар в здании заводоуправления недействующего подшипникового завода в Самаре локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС

Ранее сообщалось, что пожар в здании на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод" произошел в пятницу около 8.00 (7.00 мск) на площади 800 квадратных метров, в результате погиб один человек. Пожару присвоен третий повышенный ранг вызова, создано четыре боевых участка работы, прибыли два пожарных поезда. К 16.00 (15.00 мск) площадь возгорания составляла 1,2 тысячи квадратных метров, а площадь, пройденная огнем — 3,5 тысячи "квадратов".

"В 17.47 (16.47 мск) объявлена локализация пожара на площади 3,5 тысячи квадратных метров, происходит очаговое горение на площади 500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено 213 человек личного состава и 74 единицы техники", — сказали в пресс-службе.