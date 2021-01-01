Сбившего фельдшера пьяного водителя задержали в Подмосковье

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Следователи задержали пьяного водителя, выехавшего на встречную полосу и сбившего фельдшера скорой помощи, сотрудника ДПС и двух спасателей в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Серпухову задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в совершении ДТП в состоянии опьянения и повлекшего гибель человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ)", — сообщила Врадий.

По ее словам, в ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие планирует ходатайствовать о его аресте.