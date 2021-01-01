Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Подмосковье задержали пьяного водителя, который сбил фельдшера скорой помощи 

ТАСС и ещё 5 31 минуту назад
Сбившего фельдшера пьяного водителя задержали в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Следователи задержали пьяного водителя, выехавшего на встречную полосу и сбившего фельдшера скорой помощи, сотрудника ДПС и двух спасателей в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Серпухову задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в совершении ДТП в состоянии опьянения и повлекшего гибель человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ)", — сообщила Врадий.

По ее словам, в ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие планирует ходатайствовать о его аресте.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
ТАСС: последние новости
Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы Женщина погибла, упав на рельсы на станции метро "Котельники" в Москве Женщина погибла, упав на рельсы на станции метро "Котельники" в Москве В Чувашии назвали возможную причину пожара, где погибли шесть человек В Чувашии назвали возможную причину пожара, где погибли шесть человек
Происшествия , ГИБДД , Московская область , Серпухов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение