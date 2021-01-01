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Московский пенсионер передал мошенникам 15 млн рублей 

News.ru и ещё 1 21 минуту назад
Московский пенсионер передал мошенникам 15 млн рублей
Фото: РИА Новости
Пожилой житель Москвы передал мошенникам 15 млн рублей, чтобы получить доступ к торговой платформе.
Инцидент произошёл днём 31 декабря. В частности, пенсионер перевёл злоумышленникам $203 тысячи. За это они обещали предоставить ему доступ к платформе.
С заявлением обратился мужчина 1944 года рождения, который перевёл около 203 тысяч долларов якобы трейдерам, которые обещали ему доступ к торговой площадке. После перевода денег специалист перестал выходить на связь, — рассказал источник в правоохранительных органах.
Известно, что пострадавший договорился с неким финансовым консультантом — он должен был перевести ему деньги в обмен на членство в организации, передаёт ТАСС.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают злоумышленников.
Ранее NEWS.ru писал, что мошенники в преддверии Нового года начали применять новый способ обмана граждан. Злоумышленники под видом сотрудников банков звонят россиянам и предлагают открыть ссылку, которая якобы содержит информацию о выгодных вкладах. Однако вместо привлекательного предложения клиенты, перейдя по ссылке, передают преступникам логин и пароль от личного кабинета.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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