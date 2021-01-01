Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Опубликовано видео с места пожара в Чувашии, где погибли 6 человек 

Алевтина Жаркова 51 минуту назад
Пожар в частном доме в деревне Орнары Урамарского района Чувашии унес жизни шестерых человек. По предварительным данным, возгорание возникло в жилом строении в ночь на 1 января на крыльце, и лишь потом пламя перекинулось на все помещение.
В результате происшествия погибла семья из шести человек, в том числе и трое детей. Спастись удалось лишь хозяину дома 1969 года рождения. Его сожительница с двумя дочерями, одна из которых была с детьми, не выжили. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Сочи из-за фейерверков загорелся лес.
Происшествия , Видео , Пожары , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
00:23
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
Общество Новости Москвы
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
00:09
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
Общество
Кадыров ответил родственникам боевиков
01:06
Кадыров ответил родственникам боевиков
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение