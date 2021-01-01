6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии

Пожар в частном доме в деревне Орнары Урамарского района Чувашии унес жизни шестерых человек. По предварительным данным, возгорание возникло в жилом строении в ночь на 1 января на крыльце, и лишь потом пламя перекинулось на все помещение.
В результате происшествия погибла семья из шести человек, в том числе и трое детей. Спастись удалось лишь хозяину дома 1969 года рождения. Его сожительница с двумя дочерями, одна из которых была с детьми, не выжили. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.
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