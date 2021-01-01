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Россиянин умер на похоронах бывшей жены в канун Нового года 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянин умер на похоронах бывшей жены в канун Нового года
Фото: depositphotos.com
В одном из сёл Свердловской области 60-летний мужчина умер 31 декабря во время похорон бывшей жены.
В канун Нового года мужчина приехал в село, чтобы проводить в последний путь бывшую супругу, но не смог справиться с горем. Во время траурной церемонии ему стало плохо. Через несколько минут он скончался, передаёт портал ku66.ru.
Приехавшие на место врачи констатировали смерть. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ.
Ранее стало известно, что в канун Нового года две машины столкнулись в Сургуте. В результате аварии травмы получили пять человек, среди которых переодетые в Деда Мороза и Снегурочку взрослые, а также ребёнок. Дед Мороз был за рулём автомобиля Lada Granta. По предварительным данным, он не уступил дорогу и врезался в Volkswagen, который двигался по встречной полосе. В результате ЧП погибших нет. Всех пострадавших доставили в травматологию, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Свердловская Область
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