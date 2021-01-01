Агентство «Грозный Информ» опубликовало записи с камер, на которых запечатлено нападение боевиков в Грозном . Ранее стало известно, что ответственность за произошедшее взяла на себя экстремистская организация ИГ* («Исламское государство»*).

На опубликованных записях видно, как на полицейского нападает вооруженный ножом человек в черном (в ролике говорится о 12 ударах холодным оружием), после чего переключается на другого сотрудника МВД , но злоумышленника ликвидируют на месте.

Второй нападавший, как утверждается на записи, в это время атаковал еще одного полицейского, но его «обезвредили».

1 января агентство Reuters со ссылкой на газету «Аль-Наба» (связана с ИГ ) сообщило, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном. В то же время Reuters отмечает, что газета не привела никаких доказательств в пользу своих слов.

31 декабря интернет-издание «Кавказский узел» сообщило, что ингушские тейпы Тимурзиевых и Султыговых отказались от претензий к властям Чечни после того, как посмотрели видео с нападением на полицейских в Грозном. Они заявили, что признают свою неправоту, а также выразили соболезнования семье погибшего силовика.

Ранее они потребовали от главы Чечни Рамзана Кадырова доказать, что нападавшие были боевиками, а также попросили вернуть тела, чтобы похоронить их. Интернет-издание отмечает, что, согласно традициям, родственники убитого полицейского должны отомстить убийце или его родным (так называемая «кровная месть»).

После первого обращения ингушских тейпов (о доказательствах вины убитых силовиками) Кадыров поручил сотрудникам прокуратуры республики, а также Росгвардии и МВД проверить заявления родственников убитых в перестрелке уроженцев Ингушетии, обвинив их в поддержке терроризма.

«Они поддержали убийц, даже не выразили соболезнования родственникам невинно погибшего. Если думают, что им такое поведение сойдет с рук, они ошибаются. Легко быть смелым, сидя за экраном. Легко верить в слухи, не разобравшись во всем», — сообщил Кадыров на заседании правительства Чечни.

28 декабря стало известно, что в центре Грозного произошла перестрелка. Вооруженные ножами налетчики напали на сотрудников ППС, в результате чего началась стрельба. Кадыров заявил, что нападавшие были террористами, которые в 2012 году приехали из Ингушетии. Он также отметил, что оба боевика были убиты, а также погиб один полицейский и еще один получил ранение.

По сведениям источников «Интерфакса», погибли четверо: два силовика и два боевика, еще двое правоохранителей получили ранения. Интернет-издание Readovka, в свою очередь, сообщает, что один из нападавших был лишь ранен и находится в больнице, после чего его перевезут на территорию полка имени Ахмата Кадырова

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена в России.