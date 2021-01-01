Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов обнародовал записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших нападения братьев Темурзиевых на сотрудников ППС 28 декабря в центре Грозного. Ахмадов сообщил, что одному из правоохранителей террорист нанес 12 ударов ножом. Оба нападавших были ликвидированы на месте.
Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил проверить высказывания родственников боевиков на предмет пособничества терроризму. Они обратились к руководителю региона с просьбой представить доказательства причастности Темурзиевых к террористам и выдать их тела.