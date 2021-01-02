В Свердловской области люди погибли из-за ЧП на предприятии

"Алапаевская городская прокуратура проводит проверку в связи с несчастным случаем, произошедшим на частном предприятии в городе Алапаевске. По предварительной информации, утром 31 декабря 2020 года во время рабочей смены произошла разгерметизация бочки с перегретым паром, в результате чего два работника погибли, один рабочий с тяжелыми повреждениями госпитализирован", — говорится в сообщении.