В Свердловской области люди погибли из-за ЧП на предприятии

Два работника частного предприятия скончались и один пострадал в результате разгерметизации бочки с перегретым паром в городе Алапаевске Свердловской области, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"Алапаевская городская прокуратура проводит проверку в связи с несчастным случаем, произошедшим на частном предприятии в городе Алапаевске. По предварительной информации, утром 31 декабря 2020 года во время рабочей смены произошла разгерметизация бочки с перегретым паром, в результате чего два работника погибли, один рабочий с тяжелыми повреждениями госпитализирован", — говорится в сообщении.
Как сообщил журналистам в пятницу старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".