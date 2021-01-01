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Москва

Погибшая при пожаре в Чувашии семья с детьми состояла на учете 

ТАСС и ещё 3 57 минут назад
Семья, погибшая при пожаре в деревне Орнары Урмарского района Чувашской Республики, переехала в населенный пункт из соседнего района, где состояла на учете, детям предлагали встретить Новый год в социальном центре. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава администрации Урмарского района Дмитрий Иванов.

"В [сгоревшем доме] в деревне Орнары проживали семь человек, но прописан был только один человек, другие лица — приезжие из соседнего района. В другом районе они были неблагополучные в связи с тем, что у них жизненные условия не позволяли, поэтому они переехали сюда, сожительствовали с собственником этого жилья. У нас как неблагополучная она не состояла, но на контроле она была", — сказал собеседник агентства.

По словам Иванова, комиссия несколько раз бывала в доме, последний выезд был 26 декабря. Соцработники и местная администрация предложили забрать детей на время новогодних праздников, но получили отказ. "Мать отказалась, сказала, что хочет провести Новый год вместе с детьми, после празднования Нового года детей отдать в центр", — уточнил глава администрации района.
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По данным следственного управления СК РФ по региону, в момент пожара в доме находился хозяин жилища 1969 года рождения, его сожительница и две ее дочери, одна из которых была с детьми. Прокуратура Чувашской Республики проводит проверку. Она намерена дать оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, проверить условия жизни детей, а также деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Происшествия , Видео , Смоленская Область
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