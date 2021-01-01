Сочинский лес загорелся во время запуска фейерверков

Во время запуска фейерверков в сочинском лесу произошел пожар. Возгорание возникло в районе села Верхний Юрт. Снятую очевидцем инцидента запись публикует телеканал «360». По данным МЧС, лесная подстилка загорелась на площади 500 квадратных метров в Хостинском районе Сочи. Угрозы населенному пункту не возникло. О пострадавших информации нет.