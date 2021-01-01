Сочинский лес загорелся во время запуска фейерверков

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Москва

Опубликовано видео пожара в сочинском лесу из-за фейерверков 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Во время запуска фейерверков в сочинском лесу произошел пожар. Возгорание возникло в районе села Верхний Юрт. Снятую очевидцем инцидента запись публикует телеканал «360». По данным МЧС, лесная подстилка загорелась на площади 500 квадратных метров в Хостинском районе Сочи. Угрозы населенному пункту не возникло. О пострадавших информации нет.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Риге произошел взрыв бытового газа, после чего возник пожар. Пламенем были охвачены два верхних этажа трехэтажного строения.
Происшествия , Видео , Пожары
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