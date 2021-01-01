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Россиянин захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами 

Lenta.ru 10 минут назад
Россиянин захватил автобус и пригрозил взорвать пассажиров
Фото: pixabay.com
В Южно-Сахалинске россиянин захватил автобус и пригрозил взорвать себя и пассажиров. Об этом сообщает местный портал ASTV.RU.
Инцидент произошел в четверг, 31 декабря, около 14.00. Автобус с 20 пассажирами ехал в пригород столицы островного региона с запада на восток и остановился на улице Сахалинской. На место прибыли полицейские, спасатели, пожарные, медики, сотрудники Росгвардии и ДПС.
Пассажиров автобуса и водителя эвакуировали. По предварительной информации, у захватчика не нашли никаких опасных предметов, как и в салоне транспортного средства. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
В октябре сообщалось, что мужчина в поселке Тасеево Красноярского края запер россиянку и ее детей в доме, угрожая топором. Злоумышленника удалось задержать. По словам местных жителей, он ранил участкового и повредил служебный автомобиль полицейских.
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Происшествия , Криминал , Росгвардия , ГИБДД , Красноярский Край
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