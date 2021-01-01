Более 10 человек пострадали в Москве от фейерверков 

Свыше 10 жителей столицы пострадали в новогоднюю ночь в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Все они получили мелкие травмы и ожоги.

В числе пострадавших трое несовершеннолетних, рассказал «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник.

Собеседник агентства отметил, что организованные праздничные фейерверки в Москве прошли на 11 специальных площадках. Они проводились с соблюдением мер безопасности, поэтому обошлись без происшествий.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января в России начал действовать запрет на запуск пиротехнических изделий с балконов и лоджий жилых домов, а также с крыш зданий. Ограничения не распространяются на хлопушки и бенгальские огни, которые соответствуют первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

Кроме того, использование салютов и фейерверков с 23:00 до 07:00 влечёт ответственность за нарушение покоя и тишины. Этот момент прописан в законе столицы о тишине. Салют в будние ночи грозит штрафом.