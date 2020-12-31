Мужчине, который спустился на рельсы на станции "Косино" в метро Москвы перед приближающимся поездом, грозит штраф около 1 миллиона рублей, а машиниста, который успел остановить состав, ждет премия, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Вчера на станции "Косино" мужчина слез на рельсы и все могло закончиться печально, но наш машинист Олег Рочагов из электродепо Руднево молниеносно среагировал, остановил состав и помог человеку подняться на платформу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажир сам спустился на рельсы. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его забрали сотрудники полиции.
"Машиниста уже ждет награда и премия, а недобросовестного пассажира — штраф. Мы изучим все детали дела, и если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба — около 1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.