Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве

Мужчина прыгнул на рельсы в столичном метро. В минувшую среду на станции «Косино» пассажир на глазах у очевидцев спрыгнул с платформы на рельсы, после чего сел на пути. Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал «Москва 24».

Машинист вовремя заметил человека, остановил поезд и сам вытащил горе-пассажира из-под электрички. По некоторым сведениям, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит штраф. Придется также заплатить и Дептрансу, который намерен потребовать возмещения ущерба.