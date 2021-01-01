ИГ взяла ответственность за нападение в Грозном 

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Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение в Грозном , передает агентство Рейтер со ссылкой на связанные с экстремистами СМИ.

Нападение на полицейских произошло в Грозном 28 декабря. Два террориста с ножами попытались отобрать у сотрудников ППС оружие.

Один полицейский погиб, другой получил ранения. Нападавших ликвидировали на месте.

По словам главы республики Рамзана Кадырова, это двое братьев, Хасан и Хусейн. Они родились в Ингушетии, в 2012 году переехали в Чечню и работали в пекарне.

* Террористическая организация, запрещенная в России