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ИГ взяла ответственность за нападение в Грозном 

РИА Новости и ещё 1 28 минут назад
ИГ взяла ответственность за нападение в Грозном
Фото: @Kadyrov_95/Telegram
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение в Грозном, передает агентство Рейтер со ссылкой на связанные с экстремистами СМИ.
Нападение на полицейских произошло в Грозном 28 декабря. Два террориста с ножами попытались отобрать у сотрудников ППС оружие.
Один полицейский погиб, другой получил ранения. Нападавших ликвидировали на месте.
По словам главы республики Рамзана Кадырова, это двое братьев, Хасан и Хусейн. Они родились в Ингушетии, в 2012 году переехали в Чечню и работали в пекарне.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Происшествия , Криминал , Исламское государство , Reuters , Грозный , Республика Ингушетия , Чеченская Республика
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