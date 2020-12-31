В Москве из детской больницы сбежала пациентка с коронавирусом 

"В полицию поступила информация из Морозовской детской клинической больницы о том, что днем 31 декабря 2020 года самовольно покинула лечебное учреждение девушка 2003 года рождения. Она находилась в 17-м отделении в красной зоне с коронавирусом", — сказал собеседник агентства.