Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве из детской больницы сбежала пациентка с коронавирусом 

ТАСС и ещё 1 31 декабря 2020
В Москве из детской больницы сбежала пациентка с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Семнадцатилетняя девушка сбежала из Морозовской детской клинической больницы, где лечилась от выявленного у нее коронавируса. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступила информация из Морозовской детской клинической больницы о том, что днем 31 декабря 2020 года самовольно покинула лечебное учреждение девушка 2003 года рождения. Она находилась в 17-м отделении в красной зоне с коронавирусом", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, ранее девушка неоднократно покидала больницу. Она состоит на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних и в наркодиспансере по месту жительства. Полиция проводит проверку.
Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
ТАСС: последние новости
Неизвестный ранил ножом мужчину в центре Москвы Неизвестный ранил ножом мужчину в центре Москвы Трое детей погибли при пожаре в доме в Великом Новгороде Трое детей погибли при пожаре в доме в Великом Новгороде В Чувашии назвали возможную причину пожара, где погибли шесть человек В Чувашии назвали возможную причину пожара, где погибли шесть человек
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет едва не разбился
Происшествия В мире
Вандалы сожгли десятки машин в новогоднюю ночь
01:06
Вандалы сожгли десятки машин в новогоднюю ночь
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение