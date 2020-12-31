Видео подробноей смертельного ДТП с депутатом 

Все новости на карте

30 декабря под Тверью в результате ДТП погиб спикер Ярославской облдумы Алексей Константинов. Депутат самостоятельно управлял автомобилем. Причины аварии сейчас устанавливаются.

«Водитель — мужчина, управляя автомобилем Hyundai, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda под управлением женщины 1983 года рождения», — заявили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

«Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев. Выражаю всем, кто знал Алексея Дмитриевича, свои самые искренние соболезнования», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Летом 2017 года Константинов возглавил Ростовский муниципальный район Ярославской области. В облдуму его избрали депутатом в сентябре 2018 года.