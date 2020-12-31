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Видео подробноей смертельного ДТП с депутатом 

Вадим Дроздов 16 минут назад
30 декабря под Тверью в результате ДТП погиб спикер Ярославской облдумы Алексей Константинов. Депутат самостоятельно управлял автомобилем. Причины аварии сейчас устанавливаются.
«Водитель — мужчина, управляя автомобилем Hyundai, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda под управлением женщины 1983 года рождения», — заявили в пресс-службе УМВД по Тверской области.
«Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев. Выражаю всем, кто знал Алексея Дмитриевича, свои самые искренние соболезнования», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Летом 2017 года Константинов возглавил Ростовский муниципальный район Ярославской области. В облдуму его избрали депутатом в сентябре 2018 года.
Происшествия , Видео , Дмитрий Миронов , МВД
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