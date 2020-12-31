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В Баренцевом море продолжат поиск тел моряков с затонувшей «Онеги» 

ТАСС 22 минуты назад
Поиск тел моряков с затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега" решено продолжить. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Росморречфлота.

"30 декабря в 15:00 мск в связи с отсутствием разумной надежды найти членов экипажа судна "Онега" живыми активная фаза поиска была прекращена. В 21:00 мск 30 декабря получено решение штаба оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного места "Онеги" и продолжения поиска тел членов экипажа", — сообщили в ведомстве.

В район крушения вернулись суда, ранее задействованные в поисково-спасательной операции. Определять точное местоположение "Онеги" будут с помощью эхолота. Поиски возобновились ночью 31 декабря.
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Происшествия , Видео , Росрыболовство
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