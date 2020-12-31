Машинист спас упавшего на рельсы пассажира в метро Москвы 

В московской подземке машинист электропоезда успел остановить состав прямо перед упавшим на рельсы пассажиром, сообщает телеканал «360». Последствия инцидента попали на видео

ЧП произошло вечером 30 декабря на станции «Косино» Некрасовской линии. Журналисты сообщают, что мужчина случайно упал на рельсы. В этот момент к станции уже подходил поезд. Машинист, увидев лежащего на путях человека, применил экстренное торможение. На видео, появившемся в соцсетях, видно, что пассажир скрылся под составом. Машинист спустился на рельсы, заглянул под поезд, затем сделал шаг назад. После этого из-под вагона вылез пассажир. Очевидцы помогли ему взобраться на платформу.

В городском управлении МВД заявили, что упавшему на пути мужчине 36 лет. Медики, осмотревшие его после ЧП, заявили, что он не пострадал. Вскоре после инцидента движение поездов было восстановлено.

В августе, как сообщал «Рамблер», сотрудник полиции проявил чудеса реакции в столичной подземке, вытащив буквально из-под колес электропоезда упавшего на рельсы пассажира. Один из пассажиров в ожидании пассажирского состава подошел к краю перрона, а затем упал на пути. На помощь мужчине бросились несколько человек, однако самым проворным оказался правоохранитель. Он подал знак машинисту приближавшегося поезда, а затем подхватил скакнувшего в его сторону мужчину за плечи и затащил его обратно на перрон. Спасенный потом пояснил, что упал на рельсы из-за сильной усталости: по его словам, он провел несколько бессонных ночей на работе, в результате на мгновение «отключился». Ни один участник событий серьезно не пострадал.